Не только с Байденом: стало известно о еще одной важной встрече Трампа в среду в Конгрессе

Законодатели Соединенных Штатов планируют встретиться с вновь избранным президентом Дональдом Трампом, прежде чем он отправится в Белый дом, чтобы обсудить с Джо Байденом переход власти. В частности, Трамп встретится с представителями Республиканской партии в Палате представителей.

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Об этом сообщил спикер Палаты представителей, лидер республиканцев в Палате Майк Джонсон. Он сослался на слова самого Трампа, но не рассказал, о чем именно намерены говорить во время встречи.

Напомним, что Трамп собирается встретиться с президентом Байденом в Белом доме. По словам Джонсона, поскольку встреча президентов запланирована на 11:00 среды, 13 ноября, в Палате представителей "предложили встретиться с Трампом" раньше Байдена.

"Он (Трамп – OBOZ.UA) еще раньше сказал, что хочет приехать и посетить республиканцев Палаты представителей. Сейчас мы обсуждаем детали его встречи с нами. Это будет отличная встреча и (важный) момент для всех нас", – сказал Джонсон.

Об этом Джонсон рассказал во время пресс-конференции Республиканской партии в Капитолии, где республиканцы намерены сохранить свое большинство в Палате представителей. В частности, Джонсон широко наметил приоритеты республиканцев в их работе во время каденции Трампа.

В частности, это улучшение безопасности границ, снижение стоимости жизни и "восстановление" позиции США в мире. Причем Джонсон отказался вдаваться в подробности этих планов и не ответил на вопросы по поводу сообщений о том, что у Трампа планируют ликвидировать Департамент образования и другие правительственные учреждения.

Но Майк Джонсон заметил, что его законодатели сделают все возможное, чтобы помочь Дональду Трампу провести его политику.

"Приложим все усилия, чтобы реализовать повестку дня президента Трампа в 119-м Конгрессе, и мы будем тесно сотрудничать с ним и его администрацией, чтобы ввести, как он говорит, новый золотой век в Америке. Мы уже готовы работать на полную скорость", – сказал Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA, между украинским президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже удалось наладить контакт.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США 5 ноября, одержав 295 голосов выборщиков за необходимые 270. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

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