Байден встретится с Трампом в Овальном кабинете в среду – Белый дом

Действующий и новоизбранный президенты Соединенных Штатов Джо Байден и Дональд Трамп проведут встречу в Овальном кабинете Белого дома. Такая встреча состоится в среду, 13 ноября.

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Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что дополнительные подробности встречи будут обнародованы позже.

"По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

По какому поводу состоится встреча, Карин Жан-Пьер не уточнила. Отметим, что в США это традиция: глава государства после выборов нового президента встречается с ним для обсуждения вопроса мирной передачи власти.

Такую традицию нарушали лишь несколько раз в прошлом веке. Также ее нарушил Дональд Трамп, не встречавшийся с Байденом в 2020 году. Трамп также не присутствовал на инаугурации Байдена в 2021 году.

Обычно, кроме президентов, проводятся и встречи первых леди. Поэтому будущую первую леди Меланию Трамп также пригласили в Белый дом, чтобы встретиться с супругой действующего президента Джилл Байден.

Однако, как сообщает CNN, пока неясно, когда может произойти встреча первой леди. Вещатель ссылается на представителя Белого дома, который сказал лишь, что "Байдены передали поздравление и совместное приглашение Трампам встретиться в Белом доме".

Напомним, что между украинским президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом уже удалось наладить контакт. В настоящее время идет подготовка к предстоящей встрече лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, республиканец Дональд Трамп победил на выборах в США 5 ноября, одержав 295 голосов выборщиков необходимыми 270. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис признала поражение. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

После объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США , букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. Пока ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.

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