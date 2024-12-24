В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки: 12 человек погибли, трое ранены. Фото и видео

В турецкой провинции Балыкесир на заводе по производству взрывчатых веществ прогремел мощный взрыв. В результате происшествия погибши 12 людей, еще как минимум трое получили ранения.

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После инцидента в регион было направлено 112 бригад скорой медицинской помощи и пожарных. Об этом сообщает турецкий телеканал 24 TV.

По информации губернатор Балыкесира Исмаила Устаоглу, в результате взрыва, произошедшего на заводе, есть погибшие и раненые. Взрыв привел к масштабным разрушениях в цехе по производству капсул.

На место происшествия были направлены десятки бригад скорой медицинской помощи и пожарных. Спасательные службы занимаются разбором завалов, под которыми могут находиться люди.

"На предприятии по производству взрывчатых веществ произошел взрыв. После того, как взрыв произошел в цехе завода по производству капсул, здание рухнуло. Все наши команды сейчас находятся здесь", – сообщили местные чиновники.

На данный момент госпитализированы трое людей. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Местные власти исключают теракт в качестве причины взрыва.

Местные жители рассказали, что почувствовали взрывную волну в соседних селах. По словам очевидцев, одна смена в разрушенном цехе предусматривала одновременное пребывание 20 человек, а общее количество работников завода во время одной смены может насчитывать до 300 работников.

Периметр завода перекрыли военные и правоохранители, которые проводят осмотр места событий. Достоверные причины взрыва на этом предприятии выясняются.

Напомним, в Анкаре 23 октября прогремел взрыв у входа на территорию авиакосмической компании TUSAŞ. Также на месте произошла стрельба. В МВД страны сразу заявили, что это теракт. Из-за нападения погибли 5 человек и 22 были ранены.

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