Не сегодня: стало известно, когда Сенат начнет голосовать за выделение помощи Украине

После того, как Палата представителей США поддержала законопроект о помощи для Украины, его должен принять Сенат (верхняя палата американского Конгресса). Голосовать за документ сенаторы начнут во вторник, 23 апреля.

Об этом на своей странице в соцсети X сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. В этот день состоится первое голосование по законопроекту.

"Сенат готов сделать следующий шаг по дополнительному законопроекту о национальной безопасности. И Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник", – написал Шумер.

Он также приветствовал то, что Палата представителей наконец-то одобрила финансирование помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и гуманитарной помощи.

Украинский нардеп Ярослав Железняк объяснил, что первое голосование за пакет помощи Украине требует 60+ голосов, после чего сенаторы начнут обсуждения, которые могут затянуться на день-два. Затем состоится финальное голосование, на котором для принятия законопроекта нужно набрать 50+ голосов.

"Сенатор Ли (помните, именно он затягивал голосование в прошлый раз) – будет пытаться принять возможность добавлять дополнительные поправки в законопроект (он уже пакет) о помощи. Может на день-два и затянуться. То есть тогда финально проголосуют где-то в четверг 25 апреля", – прогнозирует Железняк.

Напомним, что Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Он призвал Сенат поскорее принять помощь для наших Вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских политиков, отдавших голоса "за". Он надеется на скорейшее дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

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