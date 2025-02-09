'Не разменная монета': КНДР пригрозила США применением ядерного оружия

В Северной Корее заявили, что ее ядерное оружие "не является разменной монетой" – оно предназначено для боевого использования. Соответственно, КНДР не только продолжит развитие своего ядерного арсенала, но и готова использовать его "против любых попыток ее врагов" вторгнуться на Север.

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Как отмечает Yonhap, соответствующее заявление официальных лиц транслировало Корейское центральное информационное агентство. Это был ответ на заявление Белого Дома о том, что Вашингтон будет стремиться к "полной денуклеаризации Северной Кореи".

В частности, в Северной Корее подчеркнули, что ее ядерные силы существуют не для переговоров.

"Наши ядерные силы – не то, что можно рекламировать, чтобы заслужить признание от кого-то, и даже не разменная монета, которую можно обменять на простую сумму денег. Ядерные силы нашей страны неизменно предназначены для реального боевого использования с целью быстрого пресечения любой попытки вторжения вражеских сил", – заявили в КНДР.

Таким образом, Северная Корея сообщила, что она не заинтересована в возвращении к переговорам с Соединенными Штатами о денуклеаризации.

В настоящее время в ООН, США, странах блока НАТО и нескольких отдельных странах Европы официально не признают КНДР ядерным государством. Соответственно, не признаются и какие-либо заявления Северной Кореи по поводу ядерного оружия. В свою очередь КНДР такое поведение назвала "бессмысленным".

Вновь избранный на пост президента США ДЖональд Трамп трижды проводил личные встречи с северокорейским диктатором Ким Чен Ином. Считалось, что они смогут договориться по поводу денуклеаризации КНДР в обмен на ослабление санкций.

Вчера Трамп выразил намерение возобновить контакты с лидером КНДР, назвав Кима "умным парнем". Как отмечают в Yonhap, контролируемые северо-эрийским диктатором массмедиа проигнорировали эти слова американца, "рассказав вместо этого о визите Ким Чен Ина на завод по обогащению урана, отмечая необходимость укрепления ядерного щита страны".

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейские баллистические ракеты, применяемые российскими террористами для ударов по Украине, уже модернизировали. Последние ракеты, полученные РФ от КНДР, были гораздо более точными. Таким образом Северная Корея использует Украину для испытания своих ракетных технологий.

Напомним, что северокорейский диктаторский режим продолжает снабжать российскую армию не только живой силой, но и военной техникой. Известно, что русская оккупационная армия может получить от КНДР дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23.

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