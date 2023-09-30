Не прошло и 30 лет: полиция Лас-Вегаса арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура. Фото

Полиция Лас-Вегаса арестовала подозреваемого в причастности к убийству американского рэпера Тупака Шакура. 25-летний музыкант был убит в сентябре 1996 года.

Арест возможного убийцы рэпера стал долгожданным прорывом по делу, которое длилось 27 лет. Об этом сообщила Associated Press.

По данным источников издания, утром в пятницу, 29 сентября, в пригороде Лас-Вегаса Хендерсона был арестован 60-летний наркоторговец Дуэйн Дэвис, известный как Киффи Ди, которого полиция считает причастным к убийству Тупака Шакура. Дэвис был задержан, когда он прогуливался возле своего дома.

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Дэвис давно известен следователям и сам признался в интервью и в мемуарах "Легенда Комптон-стрит", что он был в кадиллаке, из которого стреляли в рэпера.

Задержанный ранее уже был допрошен как свидетель.

Дэвис был одним из лидеров преступных группировок Лас-Вегаса в 1996 году. В своих мемуарах, опубликованных в 2019 году, он утверждал, что конфликт спровоцировал якобы напавший на его племянника рэпер.

Именно этого племянника – Орландо Андерсона – полиция ранее подозревала в убийстве Шакура, однако он сам погиб в перестрелке в 1998 году, когда расследование еще не было окончено.

Спецназ провел обыск в доме подозреваемого, заявлявшего, что в момент убийства осенью 1996 года находился в машине, где сидел Тупак.

В его особняке были обнаружены журналы, жесткие диски, фотографии, на которых изображены люди, предположительно связанные с убийством рэпера.

"Потребовалось множество часов, я бы сказал даже десятилетие, работы „убойного" отдела, чтобы прийти к тому, к чему мы пришли сегодня. Кое-кто не верил, что убийство Тупака Шакура было важно для нашего полицейского департамента, но это действительно так, и тогда, и сейчас. Каждая потерянная жизнь важна и остается приоритетом для полиции", – подчеркнул на пресс-конференции офицер полиции Лас-Вегаса, отвечавший за расследование этого убийства.

Тупак Шакур погиб в сентябре 1996 года, когда ехал в машине с Мэрионом "Шугом" Найтом-младшим, основателем и бывшим генеральным директором звукозаписывающей компании Death Row Records. В звезду хип-хопа выстрелили четыре раза из проезжавшего мимо автомобиля и через неделю он скончался в больнице. Следствие пришло к выводу, что к убийству были причастны четыре человека, но Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис единственный из них до сих пор жив. "Три других подозреваемых мертвы", – уточнили в полиции.

До сих пор в рамках расследования убийства Тупака Шакура аресты не производились. Дэвис фигурировал в деле как свидетель. В 2018 году он утверждал, что находился в автомобиле, из которого велась стрельба – но заявлял, что стрелял его племянник Орландо Андерсон, с которым у Тупака был конфликт.

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