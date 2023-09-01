Рэпер 50 Cent на концерте разбил голову фанатке микрофоном: что его так разозлило. Видео

Всемирно известный американский рэпер 50 Cent разбил голову своей поклоннице на концерте в Лос-Анджелесе. Пострадавшей от агрессии звезды девушкой оказалась местная радио и телеведущая Брихана Монегейн.

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Она уже обратилась к правоохранителям, поэтому рэперу грозит уголовная ответственность. О деталях произошедшего 30 августа инцидента рассказали журналисты TMZ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что артист не намеренно травмировал зрительницу возле сцены, хотя ведущая утверждает, что перед броском он посмотрел прямо на нее.

На видео с концерта видно, что звезде преподнесли несколько неисправных микрофонов. По данным очевидцев, это так разозлило 50 Cent, что он изо всех сил бросил один из них в фанатов.

Микрофон попал Брихани Монегейн в голову и разбил лоб. Девушку с концерта забрали медики, которые зашили рану. Она намерена привлечь звезду к ответственности.

Адвокат 50 Cent Скотт Лемон прокомментировал инцидент очень сухо. По его словам, рэпер никогда бы намеренно не ударил поклонницу, а ее предположение – ложь.

"Давайте будем откровенными, как я сказал полиции Лос-Анджелеса сегодня днем, мой клиент никогда бы намеренно не ударил кого-то микрофоном. Любой, кто говорит что-то другое, не владеет всеми фактами и дезинформирован", – сказал представитель артиста.

В настоящее время 50 Cent подозревается в уголовном деле о нанесении телесных повреждений.

Как писал OBOZREVATEL, британская певица Адель потеряла сознание прямо во время своего концерта в Лас-Вегасе. Артистка почувствовала себя нехорошо, потому взяла паузу и отошла за кулисы. Там она и упала.