В Кишиневе 28 февраля прошел антиправительственный митинг, организованный пророссийскими силами. Участников-наемников на акцию свозили из России, они не понимали молдавского языка и не знали, против чего должны митинговать.

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Об этом говорится в репортаже NordNews. Журналисты сняли, как "демонстрантов" в городе Купчин Единецкого района на севере страны, организованно собирали в автобус и везли в столицу Молдовы, чтобы они продемонстрировали свою "гражданскую позицию" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Протестующие", увидев съемочную группу, начали проявлять агрессию. Вместо того, чтобы объяснить, почему они идут на акцию протеста, некоторые из них делали вид, что случайно здесь оказались, некоторые вообще ничего не отвечали, а некоторые прибегали к кулакам. В какой-то момент пожилой мужчина даже ударил оператора.

Но самым показательным оказался факт, что многие "митингующие", которые собирались протестовать против "преступной власти" в Молдове, даже не понимали молдавского языка. В конце концов некоторые из них признали, что приехали из России.

Один из "демонстрантов" признался, что протест в Кишиневе координируется из тени. Он рассказал, что их всех собрала женщина по имени Марина, пообещав вознаграждение за участие в акции. Мужчина указал на женщину, которая стояла у автобуса. Однако она отказалась общаться со съемочной группой.

Вероника Рошко, депутат правительственной партии "Действие и солидарность", считает, что протесты срежиссированы и направлены на дестабилизацию Республики Молдова.

"Это не протесты, а последние конвульсии криминальной ветви. Они используют потребности людей и бедность для собственной выгоды. Протесты должны быть по убеждению протестующих, они исключительно в интересах тех, кто не соглашается с тем, что Республика Молдова может развиваться как функциональная, нормальная государство с функциональными институтами, работающими в интересах граждан", – заявила Вероника Рошка.

Как сообщал OBOZREVATEL, пророссийская партия "Шор" устроила антиправительственные акции протеста в столице Молдовы. Участники организованной этой политсилой акции потребовали гарантий, что Молдова не будет вовлечена в войну, которую ведет Россия против Украины. Митингующие рвали портреты президентки Молдовы Маи Санду и топтали их.

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