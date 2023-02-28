Блокируют дороги и кричат пророссийские лозунги: партия ''Шор'' устроила акции протеста в столице Молдовы. Фото и видео

В столице Молдовы Кишиневе 28 февраля проходят антиправительственные акции, организованные пророссийской партией "Шор". Митингующие перекрыли ряд центральных трасс на въезде в столицу с севера и частично – с юга, не пропускают даже пожарные машины и "скорые".

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Митингующие выкрикивают пророссийские лозунги, требуют гарантий, что Молдова не будет втянута в войну РФ против Украины и вступают в стычки с правохранителями. Об этом сообщает издание RFI.

Организатором антиправительственных акций стала пророссийская партия "Шор". Официально заявлялось, что митингующие стремятся получить от правительства Молдовы гарантии, что государство "не будет втянуто" в войну России против Украины.

Еще с утра 28 февраля участники пророссийских протестов перекрыли ряд центральных трасс на въезде в Кишинев с севера. Не пропускают не только гражданские автомобили, но и пожарные машины и "скорую помощь". Позже протестующие перекрыли и южный въезд в столицу Молдовы.

Повод для блокировки трасс – якобы попытка полиции помешать автобусам с демонстрантами заехать в Кишинев. В полиции Молдовы такую информацию не подтвердили, заметив при этом, что некоторые из автобусов не соответствуют техническим нормам и могут даже вспыхнуть. Именно такие транспортные средства стражи порядка и останавливали.

По данным издания Moldova Liberă, полицейские пытались разблокировать дороги. Поэтому между правоохранителями и митингующими начались столкновения.

Тем временем протесты с участием сотен активистов прошли и в самом Кишиневе.

В частности, протестующие собрались у здания Академии наук Молдавии в центре столицы. Акцию, руководимую пророссийской партией "Шор", назвали "Движением за народ". Колонны протестующих заблокировали движение троллейбусов и выкрикивали пророссийские лозунги. Среди них – крики "Только Россия нам поможет, только Россия!".

Еще с утра 28 февраля центр Кишинева был перекрыт из-за прибытия официальной делегации как для транспорта, так и пешеходов. По данным полиции Молдовы, к вечеру 2 марта в центральной части столицы запрещено проведение массовых акций.

Однако пророссийским силам это не помешало, хотя по пути к зданию правительства полицейские смогли остановить протестующих.

Как пишут СМИ, пророссийская партия "Шор" в последнее время активизировала антиправительственную деятельность. Сегодня участники организованной этой политсилой акции потребовали гарантий, что Молдова не будет вовлечена в войну, которую ведет Россия против Украины.

Митингующие рвали портреты президента Молдовы Майи Санду и танцевали на них.

Во время предыдущей акции "Движения для народа" 19 февраля ее участники потребовали от правительства полностью уплатить счета населения за зимние месяцы. Властям дали семь дней на размышления.

Напомним, 13 февраля президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела государства.

Она отметила, что дестабилизировать ситуацию в Молдове государство-агрессор планирует с помощью протестов оппозиции, в частности, партии "Шор". В то же время, к протестам должны быть привлечены люди с военной подготовкой, а также граждане РФ, Беларуси, Сербии и Черногории, которым отводилась задача напасть на правительственные здания и свергнуть законные власти Молдовы.

"План [России] на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", – заявляла тогда Санду.

Перед тем о дестабилизационных планах РФ по Молдове заявлял также президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина перехватила план РФ по расшатыванию Молдовы для установления контроля над этой страной. Власти Молдовы были предупреждены о намерениях агрессора.

20 февраля новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации непризнанного Приднестровья, контролируемого РФ. Он также подтвердил данные украинской разведки о планах агрессора. По словам Речана, Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить своих военных.