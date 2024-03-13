'Не надо ждать геополитического шока уровня Перл Харбор': эксперты на слушаниях в Конгрессе призвали инвестировать в безопасность

США нуждаются в существенных инвестициях в сферу обороны на фоне современных вызовов в сфере кибертехнологий, в морской, воздушной и космической сферах. Также существуют значительные угрозы со стороны Китая и России, считают американские законодатели.

Именно об этом шла речь во время слушаний в Сенате США о стратегии страны на фоне глобальных вызовов безопасности. Участники слушаний надеются, что американские налогоплательщики осознают необходимость увеличения расходов на оборону "без дополнительного геополитического шока уровня трагедии на Перл Харбор".

Во время холодной войны Соединенные Штаты тратили в среднем около 7,5% ВВП на оборону. Сегодня лишь немногим более 3%, что уже не соответствует горизонту имеющихся угроз, отметил профессор Школы передовых международных исследований Джона Хопкинса Хол Брендс.

Действующая оборонная стратегия США предусматривала, что Россия либо "выйдет из войны в Украине значительно ослабленной", либо "окончательно терпит поражение", говорит Брендс, но это утверждение "уже не является таким обоснованным, как раньше". "Мы видим Россию, которая сейчас достаточно хорошо работает на поле боя, и, кроме того, агрессивно мобилизует экономическую и военную деятельность способом, который позволит ей представлять постоянную угрозу для восточного фронта НАТО в течение многих лет после окончания этой войны", - считает эксперт .

Брендс, как и другие приглашенные на слушания специалисты отметил, что Пентагону понадобится поддержка Конгресса, чтобы "быть быстрым, гибким и более ориентированным на эксперименты с новыми технологиями".

Напомним, что Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия нашей армии. Такая ситуация возникла из-за разногласий между республиканцами и демократами по защите границы, финансирование которого вошло в пакет с помощью Украины, Израиля и Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию, если Вашингтон будет вместе с Киевом и предоставит ему нужное вооружение. Нынешнюю ситуацию он назвал беспрецедентным моментом и необычными временами, поскольку происходит удар по демократии по всему миру.

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