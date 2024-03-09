Республиканцы в Конгрессе США разрабатывают свой план помощи Украине – СМИ

Представители Республиканской партии в Палате представителей пытаются разработать альтернативный законопроект о помощи иностранным государствам. В частности, программу для оказания помощи Украине хотят сделать в виде кредита.

По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, такой альтернативный законопроект сможет пройти Конгресс, не отталкивая консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования Украины. Об этом сообщает издание NBC News.

Стоит отметить, что эти планы председателей ключевых комитетов Палаты представителей находятся на предварительной стадии и далеки от полной реализации. Однако республиканцы хотят быть готовыми принять закон, как только Конгресс утвердит еще один крайний срок закрытия правительства 22 марта. В то же время источники в Конгрессе уверены, что критически важная помощь для Украины будет перенесена на апрель, учитывая запланированный двухнедельный перерыв в работе Конгресса.

Председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США должны рассматривать часть невоенной помощи как кредит. При этом экономическая помощь для поддержки общей функции правительства Украины и долгосрочных усилий страны по восстановлению будет зависеть от кредита в соответствии с будущим планом.

Более того, Маккол добавил, что российские активы, конфискованные правительством США посредством санкций, также могут быть использованы в качестве залога для кредита украинцам. При этом конгрессмен подчеркнул, что план также может включать щедрую систему погашения кредита. Маккол заявил, что это предложение возложит на Россию хотя бы частичную ответственность за оплату восстановления Украины.

Напомним, в Палате представителей американского Конгресса демократы выступают против так называемого компромиссного законопроекта с помощью Украины. В то же время, они настаивают на принятии масштабного законопроекта о нацбезопасности, в котором предусмотрено выделение $60 млрд Киеву.

Ранее сообщалось, что Сенат США в феврале 70 голосами одобрил двухпартийный законопроект о финансировании, предусматривающий более $60 млрд помощи Украине, а также поддержку Израиля без учета мер по борьбе с иммиграцией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию, если Вашингтон будет вместе с Киевом и предоставит ему нужное вооружение. Нынешнюю ситуацию он назвал беспрецедентным моментом и необычными временами, поскольку происходит удар по демократии по всему миру.

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