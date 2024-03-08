'Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней': Байден призвал Конгресс одобрить помощь Киеву и раскритиковал Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Украина может остановить агрессора Россию, если Вашингтон будет вместе с Киевом и предоставит ему нужное вооружение. Нынешнюю ситуацию он назвал беспрецедентным моментом и необычными временами, поскольку происходит удар по демократии по всему миру.

Об этом американский лидер говорил во время обращения к Конгрессу США, передает The Guardian. Также из его уст прозвучало осуждение недавней критики НАТО со стороны Дональда Трампа, желающего вернуться к власти.

Призыв к поддержке Украины

Байден начал выступление с решительной защиты союзников США за рубежом, призвав федеральный законодательный орган страны одобрить увеличение финансирования Украины в условиях ее войны против России. Ранее республиканцы отметили, что Палата представителей может подать альтернативный законопроект о помощи Киеву уже после 22 марта.

"Путин ворвался в Украину и он там не остановится. Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и дадим ей нужное оружие. И это все, что просит Украина. Она не просит наших солдат. Ни одного солдата нет в Украине и я решительно буду делать, чтобы так и было. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства", – подчеркнул президент.

По его словам, США не могут отойти от помощи и "поставить под риск Украину", а вместе с ней Европу и весь мир, "позволив диктаторам совершать зло".

Критика действий Трампа

Байден сравнил нынешний момент с 1941 годом, когда США стояли на пороге вступления во Вторую мировую войну, и неоднократно напоминал американцам, что "история наблюдает", как нация будет реагировать на кризисы, разворачивающиеся по всему миру.

"Никогда со времен президента Линкольна и гражданской войны наша свобода и демократия не подвергались такому нападению дома, как сегодня. Что делает этот момент редким, так это то, что свобода и демократия подвергаются атакам как внутри страны, так и за рубежом одновременно", – пояснил он.

Американский лидер сослался на недавние комментарии республиканца Дональда Трампа о том, что тот позволит России "делать все, что она захочет" со странами НАТО, которые не вносят достаточных финансовых вкладов в Альянс.

"На самом деле это сказал бывший президент, кланяясь российскому лидеру. Я думаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо. Мое послание Путину, которого знаю уже давно, простое: мы не уйдем, мы не поклонимся, я не поклонюсь", – высказался Байден.

СМИ отмечают, что это его обращение о положении США прозвучало в тот же день, когда Швеция официально присоединилась к НАТО. Премьер-министр этой страны присутствовал в качестве гостя в Белом доме, чтобы стать свидетелем речи Байдена, который поприветствовал Швецию в "самом сильном военном Альянсе, который когда-либо видел мир".

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом продолжает сотрудничать с Конгрессом для того, чтобы законопроект о нацбезопасности, включающий выделение дополнительного финансирования для Украины, все же был принят. Однако администрация президента США вынуждена искать и другие варианты для помощи ВСУ, которые более двух лет борются с полномасштабным российским вторжением.

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