"Не может быть компромисса по территориальной целостности": в МИД ответили на скандальное заявление Фицо
В Министерстве иностранных дел Украины ответили на скандальное заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо по поводу "территориального компромисса" с Россией. Там подчеркнули, что об этом не может быть и речи, поскольку в этом вопросе не может быть никакого компромисса.
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. "Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны", – отметил он.
Николенко добавил, что Украина и ее партнеры прилагают значительные усилия для освобождения украинских оккупированных территорий, в том числе во избежание российского вторжения в другие страны.
"Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Обладают общими усилиями приближать украинскую победу", – подчеркнул он.
Накануне Фицо заявил, что Украина – "не суверенное государство". По версии словацкого политика, она полностью находится под контролем США.
Напомним, накануне стало известно, что в среду, 24 января, словацкий премьер приедет в Ужгород, чтобы встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Политик планирует привезти гуманитарную помощь и сообщить своему собеседнику, что Братислава не собирается оказывать Киеву военную помощь.
Также Фицо рассказал, что намерен сообщить украинскому премьеру о планах наложить вето на вступление Украины в НАТО, назвав его "основой Третьей мировой войны".
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины на вступление в НАТО".
– Словакия отказалась осудить передачу ракет России по Северной Корее. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оправдался якобы "отсутствием доказательств" подобных поставок.
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