Не мог сидеть с протезом: в Израиле украинского ветерана войны высадили из самолета. Видео

В Израиле украинского ветерана войны высадили самолет. Мужчина, возвращавшийся к своей семье, не мог сидеть с протезом.

Видео дня

Именно это и послужило причиной того, что его выгнали. Соответствующие видео появились в Twitter-аккаунте NEXTA.

Мужчина на видео не мог сидеть на своем месте из-за своего протеза. Он объяснил, что потерял ногу на войне и летел рейсом из Тель-Авив в Варшаву, чтобы попасть домой, в свою семью в Украину.

Когда его попросили выйти, он плакал и кричал: "Как я доберусь до дома?". Мужчина даже показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для его семьи, члены которой уже давно его ждали.

Ветеран простоял в углу этого самолета полтора часа. Затем он упал и ранил руки. Экипаж самолета заявил, что он ведет себя неадекватно, после чего украинец вынужден был покинуть рейс.

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что инцидент, вероятно, произошел на борту венгерской авиакомпании Wizz Air.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в Мукачево Закарпатской области релоцированный харьковчанин избил местного жителя из-за того, что тот сделал ему замечания по русскому языку. Дело с обвинительным актом уже направлено в суд.

– А в Херсоне два перевозчика избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с подтопленных территорий. Личности нападавших уже установили правоохранители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!