'Не любят друг друга': Трамп о возможной встрече Зеленского с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что встреча лидера Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным не будет "любовной". По словам Трампа, они "не любят друг друга".

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Об этом президент США заявил во время встречи с главой Украины в Вашингтоне 28 февраля. Трамп объяснил неприязнь Зеленского и Путина "обстоятельствами".

Во время совместной пресс-конференции журналист спросил Трампа о возможности проведения двустороннего саммита между Путиным и Зеленским.

Отвечая на этот вопрос, он сказал, что "они не любят друг друга".

"Я могу вам об этом сказать. Это не может быть полюбовная такая встреча, так произошли обстоятельства", – добавил Трамп.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами.

Также планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Со стороны Украины ее должны были подписать министр иностранных дел Андрей Сибига и первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом о войне России против Украины.

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