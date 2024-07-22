'Не имеет себе равных': Харрис сделала первое публичное заявление после решения Байдена сойти с избирательной гонки

Вице-президент США Камала Харрис, которая может стать кандидатом в президенты от Демократической партии, сделала первое публичное заявление после того, как Джо Байден покинул президентскую гонку. Она похвалила нынешнего главу Белого дома, заявив, что его достижениям на посту главы государства нет равных.

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Харрис выступила на мероприятии для спортсменов чемпионата NCAA в понедельник, 22 июля, передает CNN. Политик заявила, что за один президентский срок Байден "уже превзошел достижения большинства президентов, проработавших два срока".

"Достижения Джо Байдена за последние три года не имеют себе равных в современной истории", — сказала она.

Харрис рассказала, что впервые познакомилась с Джо Байденом через его сына Бо, они вместе работали генеральными прокурорами (старший сын Джо Байдена Бо Байден скончался от рака головного мозга в 2015 году на 47 году жизни).

"Тогда Бо часто рассказывал мне истории о своем отце. Он рассказывал мне о том, какой отец и какой человек Джо. Качества, которые Бо уважал в своем отце, – это те же качества, которые я каждый день вижу в нашем президенте. Его честность, его порядочность, его преданность своей вере и своей семье, его большое сердце и его любовь, глубокая любовь к нашей стране – и я являюсь непосредственным свидетелем того, что каждый день наш президент Джо Байден борется за американский народ, и мы глубоко благодарны за его служение нашему народу", – заявила Камала Харрис.

Вице-президент не упомянула о предстоящих выборах президента США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 июля 46-й президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он призвал Демократическую партию выдвинуть вместо него нынешнего вице-президента Камалу Харрис, которой уже выразил свою поддержку.

– Вскоре Харрис заявила, что будет баллотироваться в президенты США. Также ее поддержали доноры Демократической партии. Reuters пишет, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попытается показать еще колеблющимся избирателям, что его вероятная новая соперница не достойна возглавить страну.

– Согласно социологическим опросам, преимущество Дональда Трампа над Харрис в среднем составляет 2 процента.

– Ранее мы подробно рассказали, кто такая Камала Харрис и что она думает об Украине. Политик, которая четыре года назад стала первой женщиной на должности вице-президента США, уже подтвердила свою готовность бороться за пост лидера Соединенных Штатов.

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