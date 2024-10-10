'Не хотим, чтобы Ливан превратился в еще одну Газу': США предостерегли Израиль от проведения такой же разрушительной кампании

В администрации американского президента Джо Байдена на фоне эскалации конфликта между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном, предостерегли Израиль от проведения в Ливане той же разрушительной кампании, что и в секторе Газа. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать планы по оттеснению "Хезболлы" от израильской границы к реке Литани.

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Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду, 9 октября, пишет jpost.Она отметила, что "усилия по прекращению огня продолжаются".

"Мы не можем и не увидим, как Ливан превратится в еще одну Газу. Это не то, чего мы хотим видеть", – заявила представительница Белого дома.

Жан-Пьер отметила, что партнеры "движутся к процессу прекращения огня, который создаст пространство для переговоров по дипломатическому урегулированию, которое положит конец боевым действиям".

По данным агентства Reuters, в результате бомбардировки Ливана Израилем погибло более 2100 человек, большинство из них за последние две недели, и 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 60 тысяч израильтян не смогли жить в своих северных приграничных общинах в течение последнего года.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По данным СМИ, одной из главных тем разговора мог стать также возможный удар Израиля по Ирану в ответ на атаку 1 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, ливанская организация "Хезболла" заявила, что поддерживает перемирие с Израилем. Боевики готовы пойти на прекращение огня, поскольку Армия обороны Израиля продолжает атаковать их высшее руководство.

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