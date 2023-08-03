'Не готовы к миру': президент Бразилии снова посетовал, что Путин и Зеленский игнорируют его мирный план

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожаловался на то, что Украина и Россия игнорируют его предложения по завершению российско-украинской войны.. По его мнению, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни президент РФ Владимир Путин не готовы к мирным переговорам.

Видео дня

Также бразильский лидер раскритиковал западных партнеров Украины и постоянных членов Совета Безопасности ООН за то, что они "не прекратили войну". Об этом Лула да Силва заявил во время пресс-конференции для зарубежных СМИ, пишет Reuters.

По словам президента Бразилии, его страна хочет мира в Украине, однако президенты Украины и РФ сейчас не готовы сесть за стол переговоров.

"Ни Путин, ни Зеленский не готовы", — сказал Лула да Силва.

Он подчеркнул, что мирные предложения, над которыми Бразилия работает с несколькими другими "нейтральными странами", будут готовы, когда Украина и Россия выскажут желание начать переговоры.

"Роль Бразилии состоит в том, чтобы попытаться прийти к мирному предложению вместе с другими, когда обе страны этого захотят", — сказал он.

Кроме того, Лула да Силва разразился критикой в адрес западных стран, поддерживающих Украину в ее защите от агрессора, а также постоянных членов Совета Безопасности ООН. Они, считает бразильский президент, виновны в том, что не остановили войну.

"Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И у всех есть право вето", – заявил он.

Издание напомнило, что Лула да Силва попытался сформировать группу нейтральных стран, чтобы начать мирные переговоры. Его "мирные потуги" вызвали волну критики после того, как президент Бразилии заявил, что за войну в равной степени ответственны и государство-агрессор РФ, и жертва агрессии Украина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле текущего года президент Бразилии предложил Украине отдать Крым России для прекращения войны. Отказаться от своей территории, по его мнению, Украина обязана "ради спокойствия в мире".

На это "предложение" отреагировали в украинском МИД. Там подчеркнули, что "Украина не торгует своими территориями".

Раскритиковали позицию Лулы да Силва относительно войны РФ против Украины и в США. Ее назвали не соответствующей нейтралитету.

И лишь после волны критики президент Бразилии осудил "нарушение территориальной целостности Украины" Россией.