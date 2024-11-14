'Не дай Бог': Лукашенко заявил, что президентом Беларуси не стоит выбирать женщину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности избрания женщины на пост главы государства. По его словам, "женщину не следует тяготить такими полномочиями", и для Беларуси этот вариант не подходит.

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Об этом сообщило белорусское пропагандистское агентство "Белта". При этом Лукашенко отметил, что "высоко ценит женщин" и считает, что они "должны быть рядом".

Диктатор заявил, что, возможно, впоследствии в Беларуси подойдут к такому стилю, но сейчас он другой.

"В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой", – сказал он.

Лукашенко руководит Беларусью уже 30 лет. После масштабных фальсификаций на президентских выборах 2020 года в стране начались массовые протесты, во время которых люди требовали проведения честных выборов, освобождения политических заключенных и привлечения к ответственности виновных в избиении мирных демонстрантов. Режим Лукашенко жестоко подавил эти протесты — тысячи белорусов подверглись преследованиям, пыткам, были заключены в тюрьму или вынуждены уехать из страны.

Главная оппонентка Лукашенко — Светлана Тихановская, возглавляющая Объединенный переходный кабинет, что является демократическим правительством Беларуси в изгнании, сейчас живет за границей.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил номинировать новоизбранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию. Однако выдвижение будет возможно только в том случае, если Трампу удастся прекратить войну.

Как сообщал OBOZ.UA, Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поддерживал и поддерживает Россию. Также он издал, что Украина якобы повелась по отношению к Беларуси враждебно. При этом Лукашенко цинично соврал о том, что якобы не предоставил белорусские территории российским войскам для вторжения в Украину.

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