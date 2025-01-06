'Консервированный агент ФСБ': украинцы высмеяли Лекса Фридмана после интервью с Зеленским

В сети активно обсуждают интервью президента Украины Владимира Зеленского с американским подкастером, имеющим украинские корни, Лексом Фридманом. Однако этот разговор раскритиковали украинцы из-за неосведомленности интервьюера в украинском вопросе.

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Во время трехчасового интервью Лекс Фридман высказывал немало российских нарративов, которые приходилось опровергать Владимиру Зеленскому. Поэтому в соцсети X его успели прозвать "агентом ФСБ" – российской спецслужбы, которая стала правопреемницей КГБ.

Стоит отметить, что в начале интервью Лекс Фридман предложил президенту проводить разговор на русском, ведь на этом языке "говорит большинство населения Украины", на что Владимир Зеленский отказался от затеи. Позже он спрашивал главу страны, как выглядят гарантии безопасности, которые удовлетворят и Украину, и Россию, что больше всего возмутило сеть. Однако проблема возникла также во время показа карты боевых действий, где под оккупацией изобразили весь Крым и четыре области Украины, не являющиеся правдой.

Сеть не устроили заявления и вопросы Лекса Фридмана:

"Лекс Фридман это тот сосланный мордорский казачок с медальками, до которого еще не дотянулись дагестанцы".

"Это не Фридман (хотя и украинец этнический), это Лекс Валенки, судя по настаиванию на русскоязычном интервью. Зеленскому респект. Поставил Фридмана на место".

"Я считаю, что Лекс Фридман – это консервированный агент ФСБ. Спалился своим вопросом "какие гарантии безопасности вы готовы дать России".

"Лекс Фридман задал Зеленскому вопрос: "Как выглядят гарантии безопасности, которые удовлетворят Украину и Россию?" Здесь я тоже скажу нецензурно – какого х*ра нужно удовлетворять агрессора?"

"Лекс Фридман в начале интервью говорит, что расстроен, что интервью не было на русском языке, поскольку оба говорят на нем. Между тем Фридман: говорит по-русски, как Равшан из "Нашей Раши".

"Лекс Фридман это лайт-версия Такера Карлсона. Такая же мутная шлюха от журналистики, которая делает вид, что у нас не война с агрессором, а какая-то непонятная войнушка между двумя соседями, которую надо просто остановить. Война – это плохо. Да, плохо, но это не абстрактная вещь, потому что это на нас напали!"

Фридман получил известность благодаря своему подкасту Lex Fridman Podcast, где общается с учеными, предпринимателями, политическими деятелями и культурными лидерами.

Ранее OBOZ.UA собирал самые главные тезисы Владимира Зеленского, прозвучавшие в интервью Лексу Фридману.

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