Индия заблокировала Турцию вступление в БРИКС через Пакистан - Bild
Индия заблокировала попытку Турции присоединиться к БРИКСу. Причиной такого решения стали тесные связи Анкары с Пакистаном.
Об этом сообщает издание Bild. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на ассоциированное членство в БРИКС в преддверии 16-го саммита организации.
Однако пока Турции придется "похоронить эту идею". По словам бывшего дипломата и эксперта по турецкой внешней политике Синана Ульгена, инициатива Эрдогана заблокирована Индией. Основной причиной этого шага является тесное сотрудничество Турции с Пакистаном, исторически имеющим напряженные отношения с Индией.
Эрдоган стремится сблизиться с БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки для укрепления стратегической автономии Турции. Он также выражает разочарование в Европейском Союзе, который до сих пор не включил Турцию в свои ряды.
Кроме того, вступление в БРИКС для Эрдогана имеет важный политический подтекст: он пытается продемонстрировать, что Турция может балансировать между разными международными альянсами.
Кроме того, вступление в БРИКС для Эрдогана имеет важный политический подтекст: он пытается продемонстрировать, что Турция может балансировать между разными международными альянсами. Такая позиция якобы позволяет одновременно поддерживать отношения с НАТО и развивать связи со странами БРИКС.
При этом критики полагают, что эти маневры лишь усиливают изоляцию Турции на международной арене.
Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что принятие декларации на второй день саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что РФ пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой так желает Кремль.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!