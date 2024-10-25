Индия заблокировала Турцию вступление в БРИКС через Пакистан - Bild

Индия заблокировала попытку Турции присоединиться к БРИКСу. Причиной такого решения стали тесные связи Анкары с Пакистаном.

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Об этом сообщает издание Bild. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал заявку на ассоциированное членство в БРИКС в преддверии 16-го саммита организации.

Однако пока Турции придется "похоронить эту идею". По словам бывшего дипломата и эксперта по турецкой внешней политике Синана Ульгена, инициатива Эрдогана заблокирована Индией. Основной причиной этого шага является тесное сотрудничество Турции с Пакистаном, исторически имеющим напряженные отношения с Индией.

Эрдоган стремится сблизиться с БРИКС, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки для укрепления стратегической автономии Турции. Он также выражает разочарование в Европейском Союзе, который до сих пор не включил Турцию в свои ряды.

Кроме того, вступление в БРИКС для Эрдогана имеет важный политический подтекст: он пытается продемонстрировать, что Турция может балансировать между разными международными альянсами.

Кроме того, вступление в БРИКС для Эрдогана имеет важный политический подтекст: он пытается продемонстрировать, что Турция может балансировать между разными международными альянсами. Такая позиция якобы позволяет одновременно поддерживать отношения с НАТО и развивать связи со странами БРИКС.

При этом критики полагают, что эти маневры лишь усиливают изоляцию Турции на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что принятие декларации на второй день саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что РФ пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которой так желает Кремль.

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