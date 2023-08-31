'Не будет другого выбора': Трамп пообещал заключить в тюрьму Байдена, если вернется к власти

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал посадить своих политических врагов в случае, если он будет переизбран на выборах в 2024 году. При этом он намекнул, что считает нынешнего главу Штатов Джо Байдена одним из таких оппонентов.

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В интервью журналисту Гленну Бэку Трамп сказал, что у него "не будет другого выбора, кроме как закрыть оппонентов". Об этом в среду, 30 августа, сообщило издание The Guardian.

Журналист напомнил предвыборное обещание Трампа в 2016 году "закрыть" свою оппонентку Хиллари Клинтон, которое он так и не выполнил. Бэк поинтересовался будет ли Трамп "закрывать" своих нынешних "политических врагов", на что политик ответил: "Моя позиция такова: у меня нет выбора, потому что они делают это с нами".

Также экс-глава США добавил, что он считает Джо Байдена причастным к обвинениям, выдвинутым против него.

Напомним, что судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия по обвинению в попытке отменить результаты выборов 2020 года назначен на 4 марта 2024 года. 4 апреля в США арестовали Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему были предъявлены обвинения, но говорить с журналистами не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

25 августа он прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, чтобы "сдаться" властям. Процедура ареста фактически лишь формальность, ведь ранее он согласился на залог в размере $200 тысяч и другие условия освобождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание CNN писало, что российский диктатор Путин рассчитывает на поражение Байдена на президентских выборах в США в 2024 году. Глава Кремля сделал ставку на то, что смена президента приведет к сокращению поддержки Украины и улучшению позиций РФ на возможных переговорах.

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