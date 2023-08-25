Трамп прибыл в тюрьму, чтобы 'сдаться' по делу о вмешательстве в выборы: что это значит

Экс-президент США Дональд Трамп в пятницу, 25 августа, прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте, штат Джорджия, что "сдаться" властям. Речь идет про дело о вмешательстве в результаты выборов в 2020 году.

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Об этом сообщило издание CNN. По данным журналистов, Трампа сопровождал полицейский конвой и он был взят под стражу.

Экс-главе Штатов выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии в 2020 году.

Процедура ареста по факту лишь формальность, ведь ранее он согласился на залог в размере $200 тысяч и другие условия освобождения. Его обыскали, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали как обвиняемого (в анфас и профиль) для базы данных.

Позже Трампа отпустили – от пробыл в тюрьме 20 минут.

Кроме внесения залога, Трамп обязался не использовать социальные сети для нападок на обвиняемых и свидетелей по делу.

Экс-главе Штатов также запрещено "прямо или косвенно" общаться с любым из обвиняемых или свидетелей по его делу, кроме как через своих адвокатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля 2023 года в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему были предъявлены обвинения, но говорить с журналистами не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов.

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