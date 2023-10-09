Назван лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стала американский экономист, историк экономики и специалист по экономике труда, а также по гендерным вопросам Клаудия Голдин. Она была удостоена награды за исследования роли женщин на рынке труда.

Изучая архивы, собирая и корректируя исторические данные, Клаудия Голдин смогла представить новые факты о трудоустройстве женщины. Об этом говорится на странице Нобелевской премии в соцсети X, ранее известной, как Twitter.

Научные работы экономиста дали более глубокое понимание факторов, которые влияют на возможности женщин на рынке труда и насколько их работа востребована. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе ее анализа и объяснительных моделей.

Видео дня

Исследования Голдин также позволили доказать, что изменения требуют времени, поскольку выбор, влияющий на всю карьеру, основан на ожиданиях, которые впоследствии могут оказаться ложными.

Стоит отметить, что идеи Голдин выходят далеко за пределы США, и аналогичные закономерности наблюдались во многих других странах. Ее исследования помогают лучше понять рынки труда не только в настоящем, но в будущем.

Исторически сложилось так, что большая часть гендерного разрыва в доходах может быть объяснена различиями в образовании и выборе профессии. Однако лауреат премии по экономическим наукам Клаудия Голдин показала, что основная часть этой разницы в доходах сейчас приходится на мужчин и женщин, работающих в одной и той же профессии, и что она в основном возникает с рождением первого ребенка.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии в области медицины стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Ученых удостоили награды за разработку мРНК-вакцин против COVID. Создать эффективные вакцины против коронавируса ученым помогли открытия в области модификаций нуклеозидных оснований.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году получили за открытие и синтез квантовых точек. Победителями стали ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов, которые работают в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш передаст призовые на помощь украинцам. Речь идет о сумме в более чем 330 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!