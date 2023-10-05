Лауреат Нобелевской премии по физике отдаст призовые деньги на помощь украинцам

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш передаст призовые на помощь украинцам. Речь идет о сумме более 330 тыс. долларов США.

Нобелевская премия этого года составляет 11 миллионов шведских крон (995 тыс. долларов США), однако премию по физике разделили между тремя людьми, каждый из которых получил одинаковую сумму. Об этом сообщает венгерское издание Portfolio.

Исследователь венгерского происхождения Ференц Крауш разделил Нобелевскую премию по физике этого года с двумя коллегами-учёными. Результаты исследований Крауша используются во многих областях, включая медицину и лазерные исследования.

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Согласно официальному обоснованию Нобелевской премии по физике 2023 года, лауреаты были отмечены за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные световые импульсы для изучения динамики электронов в веществе.

Для венгерского нобелевского лауреата стало огромным сюрпризом получить награду, и он поблагодарил своих двух коллег, которые разделили с ним награду. Также Крауш заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность в пользу украинцев.

Ученый решил поддержать проекты местных сообществ на территории Украины. Они помогают осуществлять деятельность, которая удовлетворяет насущные потребности граждан Украины. Своими первыми проектами они помогли около 30 детям, которые потеряли свои дома на востоке Украины и нашли приют в начальной школе на западе Украины. Теперь более 300 учеников школы обеспечены цифровыми учебными пособиями.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии в области медицины стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Ученых удостоили награды за разработку мРНК-вакцин против COVID. Создать эффективные вакцины против коронавируса ученым помогли открытия в области модификаций нуклеозидных оснований.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по химии в 2023 году получили за открытие и синтез квантовых точек. Победителями стали ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов, которые работают в США.

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