В Германии увеличилось число жертв из-за разрушительного наводнения. Фото и видео

В федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Аденау (Германия) выросло количество погибших из-за наводнения. По состоянию на 17 июля, насчитывается 133 человека.

По данным полиции, по меньшей мере 43 человека погибли в Северной Рейн-Вестфалии и не менее 90 – в Рейнланд-Пфальце. Об этом сообщает издание Bild (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что потоки воды с легкостью несут даже 600-килограммовый контейнер. При этом реки вышли из берегов не только в Западной Германии. Пострадало более 600 человек, а более 100 тысяч оказались без электричества.

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Кроме того, в Германии около 700 человек эвакуируют в результате прорыва на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Службы спасения уже начали операцию.

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Дрейер сообщили, что "эту катастрофу не может преодолеть исключительно страна, особенно муниципалитеты". В Берлине Минфин и МВД уже работают над пакетом помощи – его должны представить в кабинете на следующей неделе.

К слову, около 1,3 тысяч человек считаются пропавшими без вести в районе Арвайлер на западе Германии, в пунктах временного размещения находятся более 3,5 тысячи человек.

В районе Хайнсберга из-за сильного напора воды в последние несколько дней сломалась плотина на Руре, который берет свое начало в Эйфеле и впадает в Маас в Рурмонде в Нидерландах. Страны Бенилюкса также борются с погодной катастрофой и уже зарегистрировали случаи смерти.

В Бельгии число погибших после наводнения на востоке страны выросло по меньшей мере до 23 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. А в Нидерландах больше всего пострадала область Льежа на границе с Германией, в двух муниципалитетах Вервье и Пепинстера обнаружено более десяти погибших. В некоторых населенных пунктах на юге Нидерландов более 10 тысяч людей были эвакуированы из своих домов вдоль Мааса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Аденау (Германия) по меньшей мере 103 человека погибли из-за наводнения. Также более 1300 граждан пропали без вести в результате непогоды. В стране объявили режим военной катастрофы, теперь командиры смогут по собственному решению направлять технику на помощь местным властям.