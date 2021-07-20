Наводнение в Польше: реки вышли из берегов, затоплены жилища. Видео

На юге Польши из-за ливней из берегов начали выходить реки. Сотни дорог, домов и хозяйственных построек оказались подтоплены.

Польша стала новой жертвой европейских наводнений, сообщил Daily Storm. Спасатели приступили к эвакуации местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)..

В стране в результате разгула стихии затопленными оказались несколько деревень. Из-за наводнения повреждены линии электропередачи, разрушены два моста.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Малопольском и Подкарпатском воеводствах.

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Также страдает окраина Кракова. Воды собралось столько, что спасатели вытаскивали людей из окон.

О жертвах или серьёзно пострадавших не сообщается.

По словам премьер-министра Матеуш Моравецкий, правительство поддержит всех пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL