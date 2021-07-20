Наводнение в Польше: реки вышли из берегов, затоплены жилища. Видео
На юге Польши из-за ливней из берегов начали выходить реки. Сотни дорог, домов и хозяйственных построек оказались подтоплены.
Польша стала новой жертвой европейских наводнений, сообщил Daily Storm. Спасатели приступили к эвакуации местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)..
В стране в результате разгула стихии затопленными оказались несколько деревень. Из-за наводнения повреждены линии электропередачи, разрушены два моста.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Малопольском и Подкарпатском воеводствах.
Также страдает окраина Кракова. Воды собралось столько, что спасатели вытаскивали людей из окон.
О жертвах или серьёзно пострадавших не сообщается.
По словам премьер-министра Матеуш Моравецкий, правительство поддержит всех пострадавших.
Как сообщал OBOZREVATEL
Количество погибших из-за масштабного наводнения в Германии возросло до 164 человек. В Бельгии насчитывается уже 31 жертва стихии. За два дня в этих странах, а также местами в Швейцарии, Люксембурге и Нидерландах выпала двухмесячная норма осадков. Также ливни обрушились на Австрию.
Ранее от масштабного наводнения пострадала Япония. В префектурах страны появилась угроза подтоплений и оползней, из-за чего власти эвакуировали 300 тысяч человек.