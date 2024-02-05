В Чили не утихают масштабные лесные пожары, погибло более 100 человек: борьба с огнем продолжается. Видео

Сокрушительные лесные пожары, охватившие Чили, привели к гибели уже более 100 человек. Борьба с огнем продолжается до сих пор, а местные власти предостерегают, что количество жертв может возрасти.

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По данным Чилийской национальной службы предупреждения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED), в настоящее время погибли по меньшей мере 112 человек. Детальнее об одной крупнейших катастрофах в истории Чили за последние десятилетия расскажет OBOZ.UA.

В настоящее время в стране наблюдается 161 активный лесной пожар. Директор SENAPRED Альваро Гормазабаль, как передает CNN, отметил, что пожарные уже локализовали 102 из них, но продолжают бороться с 40 другими. Он также отметил, что в настоящее время наблюдается девятнадцать других лесных пожаров.

Президент страны Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение, поскольку прибрежные города, такие как Винья дель Мар и Вальпараисо задыхаются в дыму. Жители центральных районов также вынуждены были эвакуироваться из своих домов.

В своем телевизионном заявлении в субботу, Борич сообщил, что Министерство обороны развернет дополнительные военные подразделения в пострадавших от пожара районах и использует все имеющиеся ресурсы для этого.

Борич также выразил свое волнение по поводу того, что количество погибших "значительно возрастет" во время пресс-конференции после посещения пострадавших районов в воскресенье. Он заявил, что понедельник и вторник будут признаны днями национального траура по погибшим в результате пожара.

В Чили был установлен комендантский час с 21:00 в наиболее пострадавших районах, куда были высланы военные, чтобы помочь пожарным сдержать распространение огня, а вертолеты продолжают оказывать помощь, сбрасывая воду для прекращения огня с воздуха.

На фото и видео с места происшествия видно, что после пожара выгорели целые кварталы, а улицы усеяны обгоревшими автомобилями. По оценкам, только в районах Винья-дель-Мар и Кильпуэ было повреждено около 14 000 домов.

Люди, вернувшиеся в свои разрушенные дома, обнаружили их почти неузнанными, многие местные жители потеряли все свое имущество.

Хотя лесные пожары летом здесь не редкость, смертоносность этих пожаров сделала их худшей национальной катастрофой в стране после землетрясения 2010 года, в результате которого погибли примерно 500 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на субботу в результате смертоносных лесных пожаров в Чили погиб по меньшей мере 51 человек в регионе Вальпараисо. Этот лесной пожар считается самым большим по количеству жертв в истории Чили.

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