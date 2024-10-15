'НАТО не запугать угрозами России': Рютте посетил штаб-квартиру, которая координирует помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил в Германии миссию Альянса, которая должна взять на себя координацию западной военной помощи Украине (NSATU). Он подчеркнул, что НАТО не запугается российскими угрозами и продолжит оказывать решительную поддержку Киеву.

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Это был первый визит Рютте в командование NSATU в Висбадене, сообщило агентство Reuters в понедельник, 14 октября. Структура, предусматривающая координацию предоставления Украине обеспечения и обучения членами НАТО, была создана по итогам саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.

"Послание Путину состоит в том, что мы будем продолжать, что мы будем делать все необходимое, чтобы убедиться, что он не достигнет своей цели, что Украина победит", – сказал он.

Агентство пишет, что Рютте выступил на американской базе, где находится штаб-квартира NSATU.

"Этот шаг рассматривается как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения в Белый дом критика НАТО Дональда Трампа. Дипломаты, однако, признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующим государством НАТО и снабжают Украине большую часть вооружений", – говорится в материале.

Рютте также поприветствовал размещение в Висбадене подразделения, отвечающего за ракеты дальнего радиуса действия, которые США временно разместит в Германии с 2026 года, чтобы противостоять угрозе, которую представляют российские ракеты, расположенные вблизи Калининграда.

"Мы – НАТО. Мы – оборонный альянс, мы не наступаем. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части любой другой страны за пределами территории НАТО. Как демократический альянс, сильнейший военный союз в мировой истории, обслуживающий 1 миллиард человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Мы никогда не будем запуганы нашими противниками", – сказал генсек.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что Альянс должен активизировать свои усилия по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией. Он отметил важность увеличения помощи и координации действий союзников на предстоящей встрече в формате "Рамштайн".