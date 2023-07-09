НАТО 'играет мышцами' на фоне Вильнюсского саммита под боком у Путина: какое вооружение развернули

На фоне подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в Литве Североатлантический союз направил для его охраны около тысячи военных. Также в Литве недалеко от границы с РФ и Беларусью развернуто значительное количество современных вооружений.

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В частности, страны-члены НАТО передают передовые системы ПВО для защиты лидеров Североатлантического союза. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, в канун проведения саммита (он будет проходить 11-12 июля) Вильнюс превратили в настоящую "крепость", оснащенную передовым оружием. НАТО делает все, чтобы защитить лидеров Альянса, прибывших на встречу в город, расположен в 151 км от границы с Россией и всего в 32 км от границы с союзницей РФ Беларусью.

В частности, 16 стран-членов НАТО направили для охраны саммита около тысячи военных. Некоторые государства передают передовые системы противовоздушной обороны.

"Было бы более чем безответственно оставить наше небо незащищенным", – отметил президент Литвы Гитанас Науседа.

Так, Германия развернула 12 ракетных установок Patriot, способных перехватывать как крылатые и баллистические ракеты, так и боевые самолеты.

Испания внесла свой вклад в защиту неба над Литвой в виде системы противовоздушной обороны NASAMS. Франция выделила самоходные гаубицы Caesar и способы борьбы с беспилотниками.

Великобритания также передала средства борьбы с дронами.

Финляндия и Дания разместили в Литве свои военные самолеты.

Польша и Германия направили вертолетные силы спецоперации.

Ряд других стран направляют средства противодействия любым потенциальным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным атакам.

Науседа рассчитывает, что НАТО срочно создаст в странах Балтии постоянную противовоздушную оборону.

"Мы думаем о том, что произойдет по завершении саммита, и мы будем работать с союзниками, чтобы создать ротационные силы для постоянной охраны воздуха", – отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что в преддверии саммита в Вильнюсе уже 22 страны из 31 члена НАТО высказались "за" присоединение Украины к Альянсу.

Впоследствии к ним присоединилась Португалия, заключившая декларацию о поддержке членства Украины в НАТО.

Пока скептически настроены в отношении полноправного членства Украины в Альянсе Албания, Греция, Люксембург, США, Великобритания, Северная Македония, Хорватия и Венгрия. Хотя правительство последней недавно заявило, что поддержит присоединение Украины в случае, если это сделает Турция.

Реакции от официального Будапешта на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что "Украина заслуживает членства в НАТО" пока не последовало.