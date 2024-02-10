НАТО должна готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к возможной конфронтации с Россией, которая "может длиться десятилетиями". Он предостерег, что в случае победы оккупантов в Украине агрессия РФ может распространиться на другие страны.

Об этом Столтенберг сказал в интервью еженедельной немецкой газете Welt am Sonntag. "НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может длиться десятилетия", – сказал он и в очередной раз призвал союзников как можно быстрее расширять свою военную промышленность.

Генсек НАТО подчеркнул, что российская агрессия в случае победы РФ в Украине, предположительно, распространится дальше.

"Если Путин победит в Украине, нет никакой гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны", – предостерег Столтенберг и добавил, что лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО.

По словам генсека, "сдерживание работает только в том случае, если оно вызывает доверие".

"Нам необходимо быстрее восстанавливать и расширять нашу промышленную базу, чтобы мы могли увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы. Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, которое необходимо во время конфликта", – заявил Столтенберг.

Генсек Альянса также призвал к увеличению количества и ускорению заказов для оборонных компаний Европы: "В странах с рыночной экономикой оружейным производителям нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство".

При этом Москва, по его словам, уже готовит свою экономику к продолжительной войне.

"Поскольку Россия настраивает всю свою экономику на войну, мы также должны делать больше для нашей безопасности", – заявил Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ссылаясь на последние разведданные, заявил, что РФ перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может атаковать страну НАТО уже через три-пять лет.

А глава Генштаба Румынии Влад Георгице предостерег, что в случае победы в Украине Москва не остановится и может напасть на Молдову и страны НАТО.

Данные о том, что Россия представляет угрозу безопасности Европы и стран НАТО, также имеет Главное управление разведки Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что страны Запада уже реагируют на сигналы этой угрозы.

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