Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что последние разведывательные данные показывают, что Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось. Государство-агрессор может атаковать страну НАТО через три-пять лет.

Как отметил чиновник, учитывая эту информацию, Дания должна ускорить свои военные инвестиции. Слова Поульсена процитировало агенство Reuters в пятницу, 9 февраля.

Глава ведомства подчеркнул, что потенциал России по производству военной техники "значительно увеличился".

"Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит статью 5 и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план", – сказал он.

Поульсен заявил, что прямой угрозы Дании нет, но Альянс может столкнуться с гибридными атаками в попытках дестабилизировать страну-члена блока.

"У России потенциально есть желание сделать это. Теперь они также могут иметь возможность иметь военный потенциал раньше, чем мы ожидали. Есть основания для искреннего беспокойства", — сказал он.

Изменение оценки угроз произошло после того, как в последние недели другие европейские страны НАТО выступили с аналогичными предупреждениями. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что альянс должен подготовиться к нападению России на страну НАТО в течение пяти-восьми лет.

В то же время глава Генштаба Румынии Влад Георгице считает, что в случае поражения Украины в войне Россия не остановится и может напасть на Молдову и государства НАТО. Он отметил, что все страны ЕС должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми к возможной военной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель США при ОБСЕ отметил, что Россия четко высказывается, что присутствие независимой страны на территории, которую Москва считает "исторически своей", может рассматриваться как повод для вторжения ее преступной армии. Россия является угрозой для многих государств, и идет речь не только о соседних с РФ территориях.

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