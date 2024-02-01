'На Украине не остановится': главнокомандующий армией Румынии призвал готовиться к войне с Путиным

Глава Генерального штаба Румынии Влад Георгице считает, что в случае поражения Украины в войне государство-агрессор Россия не остановится и может напасть на Молдову и государства НАТО. Он отметил, что все страны Европейского Союза должны принять соответствующие меры, чтобы быть готовыми к возможной военной опасности.

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В первую очередь, по мнению Георгице, государства должны готовить свое население к возможному противостоянию с РФ. Об этом он сказал в интервью изданию Europa Liberă.

Военный считает, что следующей целью российских оккупантов станет Молдова.

"По сути это война России с демократическим миром. Это не война с Украиной... Если Россия победит в Украине, то главной мишенью станет Молдова", – сказал он, добавив, что нельзя терять ни секунды.

Глава Генштаба подчеркнул, что важно провести соответствующую подготовку населения в Румынии и в целом в Европе. По его убеждению, отказ от призыва вызвал дефицит кадров в армии не только в Румынии, но и у всех стран НАТО.

Георгице сообщил, что Министерство обороны Румынии уже подготовило проект изменений в Закон о подготовке населения к обороне. Он предусматривает введение добровольной военной службы и может быть рассмотрен до конца 2024 года.

"Важно, чтобы это произошло в этом году, потому что все страны НАТО и вся Европа способны выиграть время. Время – драгоценный ресурс, и я считаю, что ни секунды нельзя тратить зря. Это тот момент, когда все европейские страны должны думать о подготовке своего населения. Я не хочу сеять панику, но это реальность, в которой мы живем", – подчеркнул генерал.

Об угрозе России для Молдовы ранее говорила и президент страны Майя Санду. Она сказала, что Запад не должен позволить Путину одержать победу в Украине. Если президента страны-агрессора не остановить сейчас, он пойдет дальше, и тогда европейским государствам придется заплатить очень большую цену.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США ранее сказали, что лидеры европейских государств, как и Штатов, четко отдают себе отчет, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на вторжении в Украину, если сможет ее победить. Россия – это угроза для других государств региона.

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