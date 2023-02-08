Настоящее чудо: в Турции через 56 часов после землетрясения из-под завалов спасли полуторагодовалого мальчика. Видео

В Турции в городе Кахраманмараш из-под завалов дома, который обрушился вследствие землетрясения, спасли полуторагодовалого мальчика по имени Масал. Ребенка достали через 56 часов после катастрофы.

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Об этом сообщает турецкий телеканал TRT. Также было опубликовано видео спасения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Сейчас спасатели пытаются вытащить из-под руин беременную мать мальчика, она в удовлетворительном состоянии.

Женщина кормила грудью Масала, когда их обнаружили под завалами.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 7 тыс. человек. Еще не менее 2500 человек погибли в Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, двух граждан Украины, которых считали погибшими вследствие землетрясения в Турции, спасли из-под завалов. В то же время родные не могут найти еще нескольких украинцев.