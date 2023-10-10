'Наши сердца разбиты, но наша решимость четкая': Байден предостерег всех, кто думает присоединиться к нападению на Израиль

Президент США Джо Байден предостерег всех, кто думает присоединиться к нападению на Израиль. Он заявил, что в таком случае будет дан четкий и решительный ответ. Хронику всех событий войны можно отслеживать по этой ссылке.

Такое заявление американский лидер сделал во время своего обращения. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией, я хочу сказать одно: не делайте этого. Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость четкая", – сказал Байден.

Он отметил, что США позаботятся о том, чтобы у Израиля было все необходимое, чтобы позаботиться о своих гражданах, защитить себя и отреагировать на это нападение.

Видео дня

"Террору нет оправдания. Нет оправдания. ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение. Его заявленная цель - уничтожение Государства Израиль и убийство еврейского народа. Они используют палестинских гражданских лиц в качестве живого щита. ХАМАС не предлагает ничего, кроме террора и кровопролития, независимо от того, кто за это заплатит", – подчеркнул он.

Президент США также добавил, что гибель невинных людей душераздирающая.

Кроме того, он рассказал, что провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Мы наращиваем дополнительную военную помощь, включая боеприпасы и перехватчики для пополнения "Железного купола". Мы собираемся убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и своих граждан", – резюмировал Байден.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦАХАЛ ликвидировал двух лидеров политического крыла ХАМАС. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в секторе Газа, используемым террористами ХАМАС. В результате одного из них были ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавада Абу Шаммалу и Закария Абу Маамара. Ликвидированный Джавад Абу Шаммал был министром экономики ХАМАС, а Муаммар возглавлял отдел внутренних связей террористической группировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!