'Наши дети сохраняют связь с Украиной': Зеленский посетил государственную украино-венгерскую школу в Будапеште. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский во время визита в Будапешт посетил государственную украино-венгерскую школу. Он отметил, что украинские школьники, несмотря на войну и жизнь вдали от дома, сохраняют связь с родной страной, продолжают учиться и развиваться.

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Эти маленькие украинцы помнят об Украине, изучают ее язык и культуру и обещают вернуться после завершения войны. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

"Наши украинские дети, несмотря на войну, жизнь вдали от дома сохраняют связь с Украиной, продолжают учиться и развиваться. И это возможно благодаря таким учреждениям, как украинско-венгерская школа в Будапеште. Сегодня встретился и пообщался с ее учениками – юными украинцами, которые помнят о своей родине, изучают ее язык и культуру и после победы, верю, обязательно вернутся домой", – отметил президент.

В Офисе президента добавили, что заведение, которое посетил Зеленский, это первая государственная украинско-венгерская двуязычная средняя школа и гимназия. О ее создании было договорено во время визита главы венгерского правительства Виктора Орбана в Киев в июле 2024 года.

Школа заработала 31 августа, образование в ней получают более 300 детей и работают 33 учителя. В общей сложности школа рассчитана на 700 учеников.

"Очень рад вас видеть. Вы молодцы, что не забываете Украину. Вы маленькие украинцы, но будете взрослыми и крепкими. Очень рад, что вы все помните, изучаете и после победы обязательно вернетесь в Украину", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 7 ноября посетил Венгрию и выступил на саммите Европейского политического сообщества. Это первый его визит в эту страну после начала полномасштабной войны в нашем государстве.

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