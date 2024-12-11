Кремль выжидает: в ISW объяснили ситуацию с российскими кораблями и военной техникой в Сирии

Ситуация с военным присутствием России в Сирии после падения режима диктатора Башара Асада показала "осторожную и нерешительную" реакцию Кремля на последние события в этой стране. Москва вывела свои корабли с военно-морской базы в Тартусе и держит их в Средиземном море на расстоянии от побережья.

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В то же время РФ продолжает вывозить технику и вооружение с авиабазы Хмеймим, а официальные комментарии Кремля по поводу дальнейшей судьбы российского контингента в Сирии проникнуты неопределенностью. Происходящее на российских военных базах в Сирии объяснили в американском Институте изучения войны (ISW).

После бегства из сирийского морского порта Тартус, где базировалась российская Средиземноморская флотилия, военные корабли РФ на 10 декабря так туда и не вернулись, отмечают в ISW, ссылаясь на спутниковые снимки.

Спутники также зафиксировали российские корабли в Средиземном море на расстоянии около 8-15 км от Тартуса.

Среди судов в этом радиусе на спутниковых снимках OSINT-аналитик М.Т.Anderson идентифицировал четыре российских корабля: фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Григорьевич", морской танкер "Вязьма" и подлодка "Новороссийск". Последние три провели без движения минимум сутки, их фиксировали снимки от 9 декабря.

Другие OSINT-аналитики констатировали, что 10 декабря из морской зоны Балтийского моря вышел российский крупный десантный корабль проекта 775 "Александр Шабалин" из состава Балтийского флота РФ: вероятно, он направляется в Средиземное море, чтобы помочь выведению российских военных средств из Тартуса (потенциально – порт Тобрук в Ливии).

При этом один из российских военных блогеров вечером 9 декабря заявил, что статус российской авиабазы в Хмеймиме и военно-морской в Тартусе "завис в воздухе". А спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков ограничился утверждением, что "трудно предсказать", как будут разворачиваться события в Сирии дальше, но Россия будет "продолжать диалог" со всеми странами, разделяющими российские интересы в этой арабской стране.

Между тем, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 10 декабря заявили, что российские войска продолжают разбирать технику и вооружение и выводить войска из Хмеймима на самолетах Ан-124 и Ил-76, а также "демонтируют" технику в Тартусе. Процесс проходит под контролем недавно развернутых там сил российского спецназа.

А в ISW продемонстрировали спутниковые снимки Maxar от 10 декабря, зафиксировавшие, что российские самолеты, вертолеты и соответствующее военное оборудование остаются на авиабазе Хмеймим.

"Постоянное отсутствие согласованного ответа России как с точки зрения военной позиции, так и риторических заявлений свидетельствует о том, что Кремль все еще ждет, чтобы сформулировать дальнейшие действия в Сирии, наблюдая за ситуацией на месте. Кремль, скорее всего, колеблется в отношении полной эвакуации всех военных активов из Сирии, в надежде, что он сможет наладить отношения с силами сирийской оппозиции и переходным правительством и продолжать обеспечивать безопасность своих баз и персонала в Сирии", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW оценили, что стоит за последними заявлениями Кремля по поводу баз в Сирии. Москва продолжает осторожно сигнализировать, что может обеспечить безопасность российских военных баз в Сирии в краткосрочной перспективе. Однако Кремль не уверен в долгосрочном будущем этих баз на фоне нестабильной политической ситуации в стране.

Аналитики считают, что потенциальная потеря российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для способности России направить свою власть в Средиземное море, действовать в Африке и угрожать южному флангу НАТО.