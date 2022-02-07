"Наш общий сын": в Марокко сотни людей пришли попрощаться с мальчиком, погибшим в колодце

Марина Погорилко
Мир
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Попрощаться с 5-летним Райаном пришли сотни людей

В понедельник, 7 февраля, в селе Игран в Марокко похоронили 5-летнего Райана Орама, который упал в колодец глубиной 32 м. Попрощаться с ним пришли сотни людей.

Как пишет Reuters, церемония прошла в его родном селе, где и произошла трагедия. Отмечается, что людей было так много, что они не могли поместиться на кладбище на вершине холма и в молитвенном месте в северной части Рифских гор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Попрощаться с мальчиком пришли сотни людей
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Один из жителей деревни рассказал изданию, что за свои 50 лет еще не видел на похоронах столько народу.

"Райан – наш общий сын", – подчеркнул он.

Райана похоронили в родном селе 7 февраля

Напомним: операция по спасению ребенка длилась пять дней. Чтобы добраться до мальчика, спасатели приняли решение прокопать шурф рядом с колодцем дойти до уровня, на котором находится ребенок, и затем пробить стену. Примечательно, что несмотря на существенную угрозу обвала грунта, работы велись круглосуточно.

Спасательная операция длилась пять дней

5 февраля ребенка удалось живым извлечь наружу, что было встречено аплодисментами толпы у колодца, однако спустя некоторое время он скончался.

Стоит отметить, что за пятидневной спасательной операцией следил весь мир. Многие мировые СМИ вели трансляцию с места события. После сообщения о смерти ребенка в социальных сетях, где хэштег #SaveRayan был в тренде, люди выражали сочувствие и грусть.

Также, по данным Reuters, родителям мальчика позвонил король Марокко Мухаммед VI и выразил свои глубочайшие соболезнования, Папа Римский Франциска также выразил свою грусть по этому поводу, а игроки и болельщики финала Кубка африканских наций в Камеруне почтили память Райана минутой молчания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в Донецкой области, мужчина избил до смерти трехлетнего ребенка и закопал его тело в саду. Злоумышленника уже задержали и сообщили ему о подозрении;

  • в Запорожье 17 января умерла девочка 4-х месяцев, которую мать воспитывала в полной антисанитарии. Она оставила малышку на знакомого мужчину, теперь женщину ищут.

Мароккоумер ребенок