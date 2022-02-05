В Марокко ребенок упал в 32-метровый колодец: он пробыл там 5 дней и умер после спасения. Фото и видео

На севере Марокко в деревне Игран пятилетний мальчик Райян провалился в 32-метровый колодец. Происшествие случилось еще 1 февраля и в течение последних дней продолжалась масштабная операция по спасению ребенка.

Вечером 5 февраля ребенка удалось живым извлечь наружу, однако спустя некоторое время он скончался. Об этом сообщает издание Медуза (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Прибывшие на место происшествия спасатели спустили в колодец камеру, которая показала, что ребенок жив. Чтобы добраться до мальчика, спасатели приняли решение прокопать шурф рядом с колодцем дойти до уровня, на котором находится ребенок, и затем пробить стену. Примечательно, что несмотря на существенную угрозу обвала грунта, работы велись круглосуточно.

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К спасательной операции были привлечены десятки человек из подразделений гражданской обороны, жандармерии и вспомогательных сил, а также врачи и горноспасатели.

По информации ВВС, вечером 5 февраля спасатели добрались до ребенка и извлекли его из наружу. У него диагностировали ранение головы. Также сообщается, что за несколько часов до спасения в колодец опустили кислородную маску, еду и воду. Однако неясно, смог ли ребенок воспользоваться помощью в колодце.

Позднее волонтер организации "Спасти одну жизнь – значит спасти все человечество" Мадж Халаф в Twitter сообщил, что ребенок, к сожалению, умер уже после того, как его достали из колодца.

يوم حزين، رحم الله الطفل #ريان والصبر والسلوان لأهله وذويه وللعالم أجمع، لقد كان العالم جميعًا ينتظر خروجه سالمًا وكأن العالم أجمع كان عالق في البئر. #إنقاذ_الطفل #انقذو_ريان pic.twitter.com/E5AzBFCuhO — Majd khalaf (@majdkhalaf1993) February 5, 2022

Стоит отметить, что за пятидневной спасательной операцией следил весь мир. Многие мировые СМИ вели трансляцию с места события.

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