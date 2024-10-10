'Нас это беспокоит': в Белом доме прокомментировали информацию о возможных тайных разговорах Трампа с Путиным

В администрации президента США Джо Байдена не могут подтвердить правдивость информации о том, что экс-глава Белого дома и кандидат в президенты на предстоящих выборах США Дональд Трамп после сложения полномочий семь раз разговаривал с российским диктатором Путиным. Однако такие данные вызывают обеспокоенность у Вашингтона.

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Об этом сказала пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 9 октября, передает Укринформ. Она напомнила, что ранее Трамп неоднократно высказывался о необходимости уменьшить помощь Украине, против которой Путин ведет полномасштабную войну.

"Конечно, у меня нет подтверждений ни по одному из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезные беспокойства? Да",– сказала она.

Жан-Пьер добавила, что это особенно беспокоит, учитывая, что Трамп лоббировал против увеличения помощи Украине, которая защищается от российской агрессии уже третий год.

"Поэтому, если это правда, это вызывает беспокойство", – сказала представительница Белого дома.

Напомним, что журналист The Washington Post Боб Вудворд в своей книге под названием "Война" утверждает, что Трамп имел тайные контакты с кремлевским диктатором Путиным не менее семи раз с 2021 года после завершения своего президентского срока.

В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин. Однако сам экс-президент Штатов отрицает, что такое было.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Кремля Дмитрий Песков частично подтвердил факт контактов в 2020 году Трампа с Путиным. Он признал, что Трамп лично передавал для российского диктатора тесты на Covid-19.