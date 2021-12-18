Напуганные люди убегали на улицу: Италию всколыхнуло землетрясение

В Италии 18 декабря зафиксировали несколько землетрясений. Их магнитуда была от 2,2 до 4,4.

Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии. Хотя эпицентр располагался вблизи Бергамо, толчки ощутили и жители Милана.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Бонате-Сотто, на глубине около 26 км, второе менее мощное в Озио-Сотто на глубине 24,9 км.

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Как пишет ANSA, последствия поземных толчков ощущали по всей Ломбардии. Жители столицы Милана даже выбегали на улицу, испугавшись. Хотя землетрясение не причинило особого ущерба.

Также нет данных о разрушениях в других населенных пунктах.

Напомним, что в ноябре на Канарском архипелаге произошло землетрясение магнитудой 5. Всего тогда зафиксировали более 40 подземных толчков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре более мощное землетрясение – магнитудой 7,6 – случилось в Индонезии. Из-за него также была угроза цунами.