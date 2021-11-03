На Канарах произошло мощнейшее землетрясение с начала извержения вулкана в Ла-Пальма. Видео
На испанском острове Ла-Пальма, который расположен на Канарском архипелаге, 3 ноября произошло землетрясение магнитудой 5. Всего было зафиксировано более 40 подземных толчков.
Об этом сообщает Национальный географический институт Испании. Как отмечает El Mundo, землетрясение стало самым мощным с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Эпицентр располагался на глубине 35 км возле Вильи-де-Масо. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Извержение вулкана началось 19 сентября. За это время лава поглотила более 600 гектар земли и разрушила более 1,5 тысячи зданий. Также были уничтожены банановые плантации. С острова были эвакуированы около 7 тысяч человек и объявили его зоной стихийного бедствия.
Местные СМИ в YouTube ведут трансляцию извержения Кумбре-Вьеха:
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября в Ла-Пальме произошло землетрясение магнитудой 4,9. До последних толчков оно считалось самым мощным.