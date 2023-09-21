'Нападение России поставило под угрозу мировой порядок': представитель Ватикана в ООН жестко раскритиковал войну в Украине

Архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями Святого Престола, выступил перед Советом Безопасности ООН на открытых дебатах. Он заявил, что нападение России на Украину поставило под угрозу мировой порядок.

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. В своем выступлении архиепископ Галлахер назвал войну, развязанную РФ против Украины, "жестокой и бессмысленной".

Он отметил, что Украина защищает "ценности, продвигаемые и разделяемые" Организацией Объединенных Наций. Он также подчеркнул, что война больше всего затронула гражданское население, включая детей, молодежь и пожилых людей.

Архиепископ Галлахер также заявил, что "нападение России на Украину поставило под угрозу весь мировой порядок".

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"Если эту войну не остановить и не искать мира на каждом шагу – весь мир рискует погрузиться в еще более глубокий кризис", – предупредил он.

Представитель Ватикана добавил, что все государства должны присоединиться "к поискам справедливого и прочного мира для Украины", подчеркнув, что "лучше и дешевле для всех инвестировать в мир, а не в войну".

В заключение архиепископ Галлахер подтвердил полную поддержку Святого Престола территориальной целостности Украины.

"Святой Престол, со своей стороны, близок к Украине и полностью поддерживает ее территориальную целостность и, более того, продолжает участвовать в гуманитарных инициативах, направленных на облегчение страданий украинского населения", – подчеркнул он.

Напомним, кардинал Маттео Зуппи, представитель Ватикана, выразил полную поддержку Украине. Он отметил, что война является шагом назад, который наносит разрушительный удар по всему обществу, включая детей, которые страдают от его последствий.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность выступления посредником между сторонами.

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