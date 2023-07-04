Нападавший, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался в больнице

В молдовской больнице скончался 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинева, скончался. С момента задержания правоохранителями он находился в критическом состоянии.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдовы. Если бы преступник выжил, он бы предстал перед судом за убийство двух человек.

"В 22:22 3 июля умер человек, подозреваемый в двойном убийстве в международном аэропорту", – указано в сообщении.

Напомним, что Ашуров открыл стрельбу после того, как пограничники отказали ему во въезде в Молдову. Ответ сотрудников таможни не устроил члена ОПГ и он открыл стихийную пальбу боевым пистолетом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в спортзале Ивано-Франковска один из посетителей внезапно открыл стрельбу. Пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.