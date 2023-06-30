В аэропорту Кишинева произошла стрельба с жертвами: подозревали наемника ЧВК 'Вагнер'

30 июня неизвестный открыл стрельбу в Международном аэропорту Кишинева. Стрелявший якобы прибыл в Кишинев на прибывшем ранее из Турции самолете.

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Об этом сообщает министерство внутренних дел Молдовы. Злоумышленник забаррикадировался в помещении аэропорта, он стрелял в сторону пограничников, известно о двух жертвах стрелка, пишут молдавские СМИ.

Как сообщает ZdG, выстрелы в Международном аэропорту Кишинева прозвучали около 17 часов 30 июня. Стрелял, по данным издания, мужчина, прилетевший рейсом из Турции.

Журналисты сообщили, что на место происшествия прибыли несколько полицейских машин и карет скорой помощи. Сообщается минимум о двух погибших, по крайней мере один из них – пограничник.

Работников аэропорта эвакуировали из здания.

"Человек, производивший стрельбу, позже забаррикадировался в помещении аэропорта. Раньше он произвел несколько выстрелов в воздух, а позже еще и в сторону пограничников. Причины, по которым мужчина устроил стрельбу и как он попал в аэропорт с пистолетом, пока не известны", – пишет издание.

В то же время другое издание, Puls Media, отметило, что первым выстрелом преступник убил пограничника. Еще одна пуля попала в охранника из АПК, который пытался обезоружить стрелка.

"Пограничник погиб, а в случае с охранником одни источники говорят, что он в тяжелом состоянии, другие – что он, может быть, уже умер", – пишет издание.

По данным журналистов, пограничника преступник застрелил из его же пистолета, который ранее отобрал.

В МВД Молдовы стрельбу подтвердили, равно как и гибель двух человек, получивших смертельные огнестрельные ранения.

"В Кишиневском международном аэропорту произошел инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию Республики Молдова применил огнестрельное оружие. Власти подтверждают двух пострадавших. На месте работают экстренные службы. Именно в этот момент на место происшествия вмешивается бригада полиции специального назначения FULGER", – гласит официальное сообщение.

В спецподразделении также отметили, что находятся в полной боевой готовности и планируют взять живым иностранца, открывшего огонь, а затем забаррикадировался в аэропорту.

На месте происшествия находится все руководство МВД Молдовы.

В то же время, молдавское издание Puls Media сообщило, что стрелок может быть гражданином РФ. Не исключено, пишут журналисты, что он является наемником ЧВК "Вагнер".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что нападающий имеет гражданство Таджикистана.

Ему 43 года. Ему запретили въезд в Молдову по соображениям безопасности. Кроме убитых пограничника и сотрудника службы безопасности, ранение получил также пассажир.

По состоянию на 18:29 в МВД Молдовы сообщили о задержании злоумышленника в результате штурма, в ходе задержания он был ранен.

Пассажиров эвакуировали из аэропорта, все рейсы задерживаются.

Министерство иностранных дел Украины выясняет, были ли в аэропорту украинские граждане, сообщил официальный представитель МИДа Олег Николенко.

"МИД Украины отслеживает ситуацию в аэропорту г. Кишинев. Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев. Для получения помощи наши граждане могут обращаться на "горячую линию" украинского посольства: +37360170896", — написал он на своей Facebook-странице.

Напомним, ранее МИД Молдовы вызвал посла РФ "на ковер" после угроз Сальдо ударить по мосту через Дунай. Угрозами гауляйтер разразился после того, как украинские воины вывели из строя автомобильные мосты в Чонгаре.

Это создало для оккупантов большие проблемы: через Чонгар проходит самый короткий путь снабжения из логистической базы в Джанкое на юг Украины, где сейчас проходит контрнаступление Украины.

Поражение мостов в Чонгаре заставило оккупантов тратить на 50% больше времени для снабжения по альтернативным путям доставки.

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