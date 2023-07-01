Злоумышленник, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, оказался бандитом-беглецом из Таджикистана. Фото

Злоумышленник, устроивший 30 июня стрельбу в аэропорту Кишинева и убивший двух человек, оказался беглым бандитом из Таджикистана. На родине его объявили в розыск за похищение человека.

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В Молдову участник ОПГ Рустам Ашуров прилетел, чтобы через эту страну попасть на территорию Европейского Союза, где он намеревался скрываться. Об этом сообщает NEXTA Live.

По данным издания, стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. На родине его разыскивают по подозрению в похищении человека.

"Рустам Ашуров был участником ОПГ, причастной к похищению первого заместителя председателя "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева, которое произошло 23 июня 2023-го года в Душанбе", – пишет издание.

По данным генпрокуратуры Таджикистана в Молдову Ашуров прилетел из Турции. Он намеревался впоследствии проникнуть на территорию ЕС с целью избежать ответственности перед законом.

"В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, 25 марта 1980 года рождения, житель города Душанбе, который после совершения данного преступления бежал в Молдову через Турцию с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского Союза", — говорится в сообщении генпрокуратуры Таджикистана.

Напомним, накануне в Международном аэропорту Кишинева прозвучали выстрелы. 43-летний мужчина, прибывший рейсом из Турции, устроил стрельбу, убив пограничника и сотрудника охраны аэропорта, а после – забаррикадировался в одном из помещений.

Молдовскому спецназу в результате штурма удалось задержать нападающего. В ходе задержания он был тяжело ранен.