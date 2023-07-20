'Наносят вред всем': генсек ООН отреагировал на ракетные удары РФ по портам Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг, 20 июля, отреагировал на удары страны-агрессора РФ по украинским портам. Он "решительно осудил" эти атаки на инфраструктуру Украины.

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Гутерреш предупредил, что "уничтожение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права". Как пишет Reuters, на обстрелы также отреагировал пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что такие российские атаки, которые имели место в последние ночи, влияют не только на Украину, но и на весь мир далеко за ее пределами.

"Мы уже видим негативное влияние на цены на пшеницу и кукурузу в мире, что наносит вред всем, но особенно уязвимым людям на Глобальном Юге", – сказал Дюжаррик.

Соединенные Штаты Америки сейчас работают над тем, чтобы вынудить Россию вернуться к зерновому соглашению. Для этого Вашингтон сотрудничает со странами Глобального Юга, чтобы те потребовали от РФ соответсвующих действий.

Россия после прекращения действия зерновой сделки три ночи подряд атакует Украину. В Москве эти обстрелы называют "ударами мести" за недавние взрывы на Крымском мосту.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россия ночью 19 июля устроила массированную атаку на Украину. По нашей земле враг запускал Х-22, "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды". Всего силы ПВО сбили 37 воздушных целей. Ночью 20 июля враг снова атаковал юг Украины. Оккупанты целили по домам, портам и торговым сетям, а силы ПВО ночью сбили 18 из 38 ракет и дронов.

– Массированные ракетные удары страны-террориста по морским портам "Одесса" и "Черноморск" уже привели к уничтожению 60 тыс. тонн зерна. Также повреждена инфраструктура, задействованная в зерновом соглашении.

– Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российские террористы сознательно целились в инфраструктуру зернового соглашения.

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