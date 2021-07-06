Найденную через 50 лет картину Пикассо продали с аукциона за $150 тысяч

На аукционе продали картину Пабло Пикассо, пролежавшую в шкафу американской семьи 50 лет. Анонимный покупатель выложил за нее 150 тысяч долларов.

Речь идет об этюде к известному произведению Le Tricorne, пишет "Голос Америки". Однако его подлинность еще должна подтвердить компания Клода Пикассо – сына художника.

Продавец картины пояснил, что в начале века члены семьи изучали искусство в европейских университетах, а также коллекционировали редкие книги и картины.

Этюд обнаружили в шкафу после того, как продавец полотна унаследовал дом в американском штате Мэн.

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Напомним, что полиция Греции нашла картины Пабло Пикассо "Женская голова" и Пита Мондриана "Мельница в Штаммер", похищенные в 2012 году из Национальной галереи Афин. Отмечается, что местонахождение полотен раскрыл один из воров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Амстердаме искусственный интеллект воссоздал недостающие элементы самой известной картины Рембрандта "Ночной дозор".