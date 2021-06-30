Через 9 лет нашли картины Пикассо и Мондриана, которые были украдены в Афинах

В Греции полиция нашла картины "Женская голова" Пабло Пикассо и "Мельница в Штаммер" Пита Мондриана. Они были украдены из Национальной галереи Афин 9 января 2012.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini. На местонахождение картин указал один из воров.

Работы известных художников были обнаружены в городе Кератея в одном из склепов в овраге. Там их спрятал 49-летний грек, житель города Порто-Рафт, который участвовал в краже. Не сумев продать картины на черном рынке, злоумышленник признался полиции в содеянном. Вора задержали. Ранее его уже обвиняли в краже.

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Пикассо написал картину "Женская голова" в 1939 году. В 1949 году он подарил ее Национальной галереи в Афинах за вклад греческого народа в сопротивлении во время немецкой оккупации. "Женская голова" - портрет Доры Маар, подруги и музы Пабло Пикассо. В течение 9 лет, продолжались их отношения, он написал много ее портретов.

Картина "Мельница в Штаммер и полосатое небо" нидерландского художника, одного из основоположников абстракционизма Пита Мондриана была написана в 1905 году. В 1963 году ее купил греческий коллекционер Александрос Паппас и подарил ее Национальной галереи в Афинах.

Как сообщал OBOZREVATEL в Лондоне в галерее современного искусства "Тейт Модерн" вандал разорвал работу Пабло Пикассо "Бюст женщины".