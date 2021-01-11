Путин, Алиев и Пашинян провели переговоры по Нагорному Карабаху: что решили

В Москве 11 января прошли переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе между президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По итогам почти четырехчасовой встречи политики подписали совместное заявление о новых шагах по развитию инфраструктурных проектов в регионе. Об этом сообщается на сайте Кремля (чтобы посмотреть текст документа, доскролльте страницу до конца).

С этой целью Путин, Алиев и Пашинян решили создать трехстороннюю рабочую группу, первое заедание которой должно состояться до 30 января.

Уточняется, что в качестве приоритетов выделены железнодорожное и автомобильное сообщение. График реализации проектов рабочая группа должна представить до 1 марта.

На брифинге после переговоров российский президент заявил, что в Нагорном Карабахе "спокойная обстановка".

"Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов", – сказал Путин.

Алиев назвал встречу "полезной и плодотворной". По его словам, российские военные, которых ввели в регион, "эффективно делают свою работу".

Президент Азербайджана добавил, что подписанное соглашение нацелено на создание "совершенно новой" ситуации в Нагорном Карабахе и "разблокирование транспортных коммуникаций".

Вместе с тем, Пашинян заявил, что статус Карабаха до сих пор неурегулирован.

"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха", – цитирует его ТАСС.

Также, по словам премьера Армении, не до конца решенным остается вопрос обмена военнопленными.

Армения заявила о готовности продолжать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

Как известно, лидеры Азербайджана и Армении видятся лично впервые с февраля прошлого года.

Напомним:

10 ноября начали действовать договоренности Азербайджана, Армении и РФ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

12 декабря Армения заявила, что военные Азербайджана якобы возобновили наступательные действия на юге Нагорного Карабаха. В Азербайджане заверили, что "адекватные мэры" были приняты в ответ на провокацию армянских военных.

14 декабря Азербайджан и Армения начали масштабный обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Нагорном Карабахе незаконная армянская вооруженная группировка напала на подразделение Вооруженных сил Азербайджана. В результате один военнослужащий был убит, еще один получил ранение.